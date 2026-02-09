México envía a Cuba más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Compartir en

El Gobierno de México informó hoy que envió a Cuba más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico que impone Estados Unidos a la nación caribeña.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, zarparon este domingo del puerto de Veracruz.

Los víveres provenientes de la Región Naval Central se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, desde donde se realizó el embarque.

Acorde con lo divulgado, el Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre estos, leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

Por su parte, en el Isla Holbox, se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin.

La primera embarcación partió a las 08:00, hora local, y la segunda, al mediodía, detalló la Cancillería, al agregar que se espera que arriben a su destino en cuatro días y referir que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

El comunicado subrayó que, con estas acciones, el Gobierno reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, y su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria.

“Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, recalcó.

Al referir que el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los de América Latina y en particular con el de Cuba, la Cancillería recordó también el envío de ayuda en los últimos meses a otros países que la han requerido.

En ese sentido, mencionó el apoyo ante los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

Sheinbaum sostuvo el viernes último que México enviaría ayuda humanitaria a Cuba a más tardar mañana, mientras continuaban los trabajos diplomáticos para suministrar petróleo, tras la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que envíen crudo a la mayor de las Antillas.

Disímiles voces en México, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales y partidos políticos como el gobernante Morena o el del Trabajo, se han pronunciado en respaldo a la nación antillana frente al asedio energético de Estados Unidos, calificado de injusto, cruel y anacrónico.

(Con información de Prensa Latina)

