Desarrollan entidades en Holguín proyectos para cambio energético

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 18 segundos

Varias entidades de la provincia de Holguín impulsan proyectos orientados a cambiar la matriz energética mediante la instalación de equipos de tecnología fotovoltaica, bajo la dirección de la Empresa de Diseño e Ingeniería Vértice.

Como forma de garantizar la autonomía de instituciones respecto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y reducir el consumo de combustibles fósiles, Vértice desarrolla planes destinados a integrar fuentes renovables en instituciones públicas y académicas del territorio, informó a la ACN Belkis Díaz Tizón, responsable de la Unidad de Gestión y Dirección de Diseño.

Entre los centros con los que colaboran figuran la Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez, el Hospital General Vladímir Ilich Lenin y la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA).

Actualmente, la integración de la energía solar es un requisito estándar en los proyectos de edificación, por lo que ejecutan el montaje de un parque fotovoltaico de 50 kilovatios en la casa de altos estudios, resultado de un donativo de Canadá, explicó.

El propósito principal es aportar carga al SEN y, de manera simultánea, servir de herramienta utilizada en la formación y la práctica de estudiantes y especialistas de carreras relacionadas con la Ingeniería Eléctrica, para lo cual también instalan un sistema experimental que permite el seguimiento de la emisión y la capacidad de la planta.

Díaz Tizón señaló que el diseño incluye dos seguidores solares y paneles distintos a los empleados en parques convencionales; la captación será monitoreada desde un centro especializado, lo que permitirá analizar el comportamiento energético según las diferentes condiciones climatológicas.

Con el fin de lograr sostenibilidad eléctrica, la entidad participó además en la construcción de la granja fotovoltaica de Serones II, ubicada en el municipio de Mayarí, con una capacidad de cinco megavatios y orientada a la inyección estable de potencia al sistema.

La especialista agregó que, entre las labores en apoyo al sector de la salud pública, instalaron calentadores solares en el Hospital Vladímir Lenin como parte de un plan destinado a mejorar la comodidad y los servicios en esa institución.

Fundada el 4 de agosto de 2004, la empresa Vértice registra resultados destacados en la ejecución de programas asociados a los sectores del turismo y la vivienda, así como en la materialización de obras de beneficio social.

Visitas: 2