Yolexis Rodríguez Armada: “¡Cuenten con el Gobierno de Cienfuegos!

En los corazones de los hombres y mujeres de la provincia cubana de Cienfuegos está el eterno reconocimiento a nuestro líder histórico en la Jornada de Esfuerzo Decisivo, por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución y esperando el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Desde el Gobierno Provincial están definidos los objetivos del trabajo para el 2026, mientras caen las últimas hojas del calendario de este 2025, que ha sido un año de grandes desafíos donde se ha contado con el esfuerzo de muchos trabajadores, en aras de cumplir las indicaciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Cienfuegos logra disminuir el déficit fiscal y avanzando en el perfeccionamiento del Sistema Presupuestado y Empresarial. Se han reconvertido unidades con tratamiento especial, que generan ingresos, en aras de cubrir gastos y mejorar el resultado, resume al Periódico 5 de Septiembre la gobernadora provincial, Yolexis Rodríguez Armada.

“Se ha trabajado también desde la Comisión Económica, apunta, con el enfrentamiento a la evasión fiscal y los resultados del territorio están encaminados a la disminución de actores económicos, que no tenían aperturada sus cuentas bancarias fiscales”.

La provincia sobrecumple el plan de exportaciones y tiene posibilidades de incrementar el potencial unido a la producción de alimentos garantizando productos agropecuarios.

“Resultado del esfuerzo de todo el Sector Agropecuario, de su campesinado, de la agricultura, en aras de asegurar estos productos, demandados por la población, y que también garantizan la alimentación en el consumo social.

“Garantizamos la leche para los niños más pequeños, la que se produce aquí. Hay que perfeccionar el sistema de Acopio y distribución, pues llega en horarios nocturnos, con insatisfacción para las personas al adquirirla en las bodegas.

“Acometemos un programa encaminado a incrementar la atención acuícola, junto con el esfuerzo para alistar los centrales, que molerán en la venidera zafra azucarera. El talón de Aquiles es la siembra de cañas.

“Se agrega al desarrollo del Sistema Empresarial, la integración con los actores económicos y la constitución de Mipymes Estatales, en aquellas unidades que puedan tener la posibilidad de constituirse dándoles seguimiento desde el propio trabajo del Gobierno” destaca la Gobernadora.

Se refiere al perfeccionamiento del Comercio Interior, con programas que perfeccionan la gestión, y trabajan duro para resolver los problemas de las personas.

“El año 2026 va a ser de muchos retos, afirma, pero tenemos la experiencia del 2025 y vamos a estar mejores preparados para enfrentar los desafíos.

“¡Cuenten con el Gobierno de Cienfuegos! Le pedimos al pueblo el apoyo y la participación ciudadana en todos los procesos, con vistas a que la provincia muestre mejores resultados en el 2026”.

Un Programa Por nuestra Perla está encaminado a recuperar la imagen de la ciudad.

“Para que Cienfuegos siga siendo la Perla del Sur, precisa, y contamos con las cienfuegueras y cienfuegueros”.

