Rixi Moncada: no reconocemos presidente de elecciones nulas en Honduras

La candidata presidencial por el Partido Libre en Honduras, Rixi Moncada, declaró este lunes que no reconocen presidente de elecciones nulas luego del fraude electoral acontecido en los comicios del país.

«Nosotros no reconocemos a presidente del fraude. Las elecciones son nulas, porque no contaron todos los votos, aparatos biométricos, cuadernillos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) violó la soberanía popular», manifestó Moncada durante una concentración popular frente al edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa.

La política hondureña, quien recalcó que no se han contado todas las actas, dijo «a las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) y a los países que han hecho reconocimiento, que hay responsabilidad penal, civil y administrativa desde el punto de vista de nuestras leyes».

«Firme y fuerte frente al crimen organizado, frente a quienes con fraude con coacción y amenazas han impuesto un resultado electoral que no responde a la voluntad popular», afirmó.

La candidata presidencial de Libre convocó a estar en «vigilia y en protección» del triunfo del alcalde del distrito central, Jorge Aldama.

Al manifestar que se negaron a contar los votos, recalcó que «hicieron fraude». «No convocaron a consejeros, violaron la Constitución de la República y todos los reglamentos. Se burlaron del pueblo», denunció.

«Abrazo a los electores, a todo el pueblo que fue a las urnas para que no volvieran las sedes, las privatizaciones, el narcotráfico, los ladrones históricos, los golpistas que saquearon este país. El pueblo fue a la urna para continuar con su proceso de defensa de la soberanía popular», recalcó.

Moncada dijo que «lograron la injerencia del presidente de Estados Unidos» y «la libertad del más grande capo de Honduras», Juan Orlando Hernández. «El crimen organizado tiene experiencia en usurpar la soberanía popular», subrayó.

