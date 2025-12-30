CEPAL: Venezuela lidera el mayor crecimiento económico en 2025

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 26 segundos

La CEPAL informó que Venezuela lidera el crecimiento económico de Latinoamérica en 2025 con un 6,5 % del PIB; el presidente Maduro y su vice Rodríguez lo celebraron.

El informe técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la economía venezolana cerró 2025 con un crecimiento del 6,5 % del PIB, superando ampliamente el promedio regional. El organismo atribuyó este desempeño al fortalecimiento de la demanda interna y al repunte del consumo, que revitalizó sectores industriales y comerciales.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, reconoció que Venezuela se ha convertido en uno de los principales motores de la recuperación regional, junto a Paraguay y Argentina, superando las expectativas iniciales de los analistas internacionales.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró el lunes el reconocimiento internacional, calificándolo como una “victoria de las fuerzas productivas nacionales” frente a las medidas coercitivas unilaterales. El mandatario también aseguró que el incremento real del PIB podría acercarse al 9 %, destacando que el pueblo venezolano “se niega a rendirse” ante las presiones externas.

A la vez, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró a través de su cuenta en Telegram, subrayó que este resultado fue posible gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores, empresarios, campesinos y pescadores, quienes resistieron el “bloqueo económico salvaje” impuesto por Estados Unidos.

Las proyecciones para 2026 mantienen una tendencia positiva, con un crecimiento esperado del 3 %, según estimaciones oficiales. Rodríguez afirmó que el país seguirá en la senda de la recuperación y aseguró: “En el 2026 seguiremos victoriosos”.

Este crecimiento ocurre mientras se han impuesto numerosas sanciones contra este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el marzo que a partir del 2 de abril, los países que compren petróleo o gas venezolanos deberán pagar un arancel del 25 % en sus transacciones comerciales con EE.UU.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado numerosas víctimas, en el marco de su denominada lucha contra las drogas, con al menos 104 personas asesinadas.

Aunque la Administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.