Fuerzas Armadas de China realizan ejercicios de fuego real en las cercanías de Taiwán

Las Fuerzas Armadas de China realizaron este martes ejercicios de fuego real al norte de la isla de Taiwán como parte de las maniobras “Misión de Justicia 2025” que arrancaron el día lunes.

«A las 9 de la mañana del martes [GMT+8], las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del EPL realizaron ejercicios de fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán«, declaró un portavoz del Ejército Popular de Liberación de China, Li Xi.

Según el funcionario del EPL, las maniobras de este martes «lograron los efectos deseados«.

Las Fuerzas Armadas de China iniciaron a inicios de esta semana un despliegue militar a gran escala en los alrededores de Taiwán, en el marco de los ejercicios “Misión Justicia 2025”.

Las maniobras se llevan a cabo en defensa de la soberanía territorial del gigante asiático fundamentada en el principio de una sola China.

En los ejercicios que efectúa el ELP participan fuerzas navales, aéreas, terrestres y de misiles desplegados en cinco regiones estratégicas alrededor de esta isla meridional del país asiático.

De acuerdo al comunicado oficial, las tropas se ejercitarán en disuasión integral, patrullas de preparación para combates marítimos y aéreos, bloqueo de puertos y áreas clave, así como ataques a objetivos terrestres en movimiento.

Para la corresponsal de teleSUR en China, Isaura Diez, los objetivos políticos de los ejercicios militares tienen que ver con enviar una clara señal a las fuerzas separatistas que defienden la independencia de Taiwán dentro de la isla y también a esas naciones que interfieren en los asuntos internos de Taipei en la isla china.

Los ejercicios “Misión de Justicia 2025” ocurren en medio de una crisis diplomática profunda entre Beijing y Japón incrementada luego de las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi sobre el estatus quo de Taiwán.

