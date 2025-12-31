Felicitaciones al Sector del Turismo en Cienfuegos por Jornada Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución

Compartir en

Vemos satisfacción en los rostros de los trabajadores del Sector del Turismo en Cienfuegos, a pesar de las limitaciones que vive nuestro país. Ahí están las 18 instalaciones certificadas, en la actual Temporada Alta, y en medio de la Jornada de Esfuerzo Decisivo conmemorando el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución.

Un avance considerable muestran los indicadores de programas previstos, y que lo diga el Delegado del Ministerio del Turismo en la provincia, el Ingeniero Máster, Yuri Quevedo Pupo, quien en entrevista con el Periódico 5 de Septiembre se refirió a más de una veintena de acciones que cambian la imagen de los centros y con obras de relevancia, que se agradecen.

Por ejemplo, la puesta en marcha de una estación de carga para autos eléctricos en los puntos del Hotel La Unión y en el del Ranchón de Aguada de Pasajero; el montaje de lámparas solares y varias obras, como la del Cabaret Costa Sur en la ciudad, para entregarlo este 1ro de enero; la reparación capital del Hotel Jagua y construcción el Hotel La Punta, que terminarán el próximo año.

El Hotel Rancho Luna es el preferido por los extranjeros, que llegan en los vuelos Toronto-Canadá-Cienfuegos, quienes disfrutan de excursiones hacia la Ciudad Patrimonial en la Perla del Sur.

Significativo el crecimiento de turistas nacionales al Polo Cienfuegos, mientras los internacionales aumentan comparado con el año anterior, y las encuestas muestran satisfacción en este país seguro.

Llaman la atención los destinos hacia Cayo Santa María en Villa Clara, Varadero, Ciénaga de Zapata, Trinidad y el de Turismo Naturaleza en El Nicho, en las montañas del Grupo Guamuhaya.

Año 2025 en el que un grupo de cienfuegueros se trasladó a las provincias de Santiago de Cuba y Holguín afectadas por el Huracán Melissa recuperando instalaciones.

“Felicitamos a todos nuestros trabajadores del Turismo y el apoyo brindado por el Sector para lograr un avance mayor en el destino Cienfuegos La Perla del Sur” reafirma Quevedo Pupo.

