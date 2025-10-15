Yoandri Moya: “Ahora los objetivos son más ambiciosos”

Compartir en

Yoandri Moya Vives protagoniza desde hace unos meses su mayor reto como beisbolista. El otrora jugador de cuadro de los Elefantes decidió asumir la dirección de la manada en la actual Serie Nacional, precisamente cuando la novena local había dejado mucho que desear en las más recientes campañas. Luego de un inicio incierto, el plantel ha comenzado a escalar posiciones, y se encuentra muy cerca de la zona de clasificación, por lo que el diálogo se hace imprescindible.

“Sí fue una decisión difícil, e incluso hubo detractores, pero simplemente aceptamos la tarea y desde el inicio lo hemos dado todo por tratar de cumplir los objetivos propuestos”.

Esos objetivos incluían recuperar la competitividad y atraer a los seguidores del plantel a las gradas del “5 de Septiembre”, metas que ya han sobrecumplido, pudiera decir. ¿Van ahora por nuevos propósitos?

“Es algo lógico, los muchachos han demostrado que pueden competir contra cualquier rival. Es cierto que en el comienzo no nos salieron bien las cosas, sobre todo debido a varias ausencias en esa gira. Pero ya han visto el repunte, y ahora la clasificación deja de ser una quimera. Así que tenemos que ser más ambiciosos, y todos ya están enfocados en luchar por incluirse entre los ocho primeros”.

¿Cuáles han sido las claves del renacer?

“Confianza en los atletas, entrega por parte de ellos, que jamás han disminuido el entusiasmo. La mentalidad ganadora, los deseos de hacerlo bien, la alegría con que salen a la grama, y la unidad que existe en el grupo, donde se incluye lógicamente el cuerpo de dirección”

¿El apoyo de la afición?

“Ha sido fundamental. Hacía mucho tiempo las gradas no vivían tanto entusiasmo. Fíjate que aquí en nuestro cuartel general apenas perdemos, nos convertimos en equipo bien difícil. La prueba fueron esas subseries ante Santiago de Cuba y Pinar del Río, dos grandes del béisbol cubano, a los que derrotamos incluso viniendo de abajo y dejándolos varias veces en el terreno. Por ello pedimos a los cienfuegueros que mantengan ese apoyo, de incalculable valor para el desempeño del conjunto”.

¿Incorporaciones?

“Yordan Nodal debe comenzar con nosotros en días, al igual que Alejandro Serpa, que ha estado entrenando con el objetivo de hacer el grado. También está el caso de Adrián Bueno, otro serpentinero que desea reaparecer en nuestras Series Nacionales. Todos han sido valorados por nosotros y llegarán decisiones próximamente”.

En coautoría con Fabián Morales Suárez.

