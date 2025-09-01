Xi Jinping instó a la OCS defender el multilateralismo y resistir a la confrontación de bloques

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 24 segundos

Al inaugurar el segundo día de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin, el presidente chino, Xi Jinping instó al bloque a defender el multilateralismo y a oponerse al “hegemonismo” en un mundo “turbulento y cambiante”.

LEA TAMBIÉN:

Xi y Putin dialogaron sobre negociaciones entre Moscú y EE.UU. en Alaska

En su discurso, el líder chino sostuvo que el bloque debe “abogar por un orden mundial equitativo y ordenado” y un sistema de gobernanza global “más justo y razonable”.

Además llamó a los miembros de la organización a “avanzar juntos hacia la modernización mediante el apoyo mutuo en aras de un futuro común“. También destacó la importancia de mantener el compromiso con la apertura y la inclusión.

El presidente chino indicó que los países miembros de la OCS “jamás serán enemigos” y afirmó que el bloque “siempre defenderá la equidad y la justicia internacionales”.

Xi Jinping dijo que es posible “a través de esfuerzos conjuntos construir un floreciente jardín de civilización en el espíritu de prosperidad común“.

“Es necesario defender la verdad histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, oponerse al enfrentamiento de bloques y a la intimidación”, manifestó el presidente del país asiático.

El mandatario chino pidió a los miembros de la OCS el lanzamiento del Centro Universal para la Lucha contra los Desafíos y Amenazas a la Seguridad y el establecimiento del Banco de Desarrollo de la organización.

Xi Jinping anunció que China aportará en el 2025 ayudas estimadas en 281 millones de dólares a los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái.

De acuerdo al mandatario chino la economía combinada de los países de la OCS se ha acercado a los 30 billones de dólares, y la influencia económica de la organización está creciendo.

La cumbre de la OCS celebrada en la ciudad de Tianjin entró en su segundo día. El evento reunió a representantes de más de 20 países y 10 organizaciones internacionales.

Entre los mandatarios asistentes destacan el ruso, Vladímir Putin, el indio, Narendra Modi, el iraní, Masud Pezeshkian y el turco, Recep Tayyip Erdogan.

Fundada en 2001, la OCS aglutina a la India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Rusia, Bielorrusia, Tayikistán, Pakistán y Uzbekistán.

Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Azerbaiyán, Armenia, Baréin, Camboya, Egipto, Kuwait, Maldivas, Birmania, Nepal, Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Sri Lanka poseen el rango de socios de diálogo.

Visitas: 3