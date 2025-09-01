Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington
Rusia reafirma su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades de Venezuela, aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov en una reunión con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velásquez.
“Rusia reafirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en la defensa de la soberanía nacional, y expresó su enérgico rechazo al uso de herramientas de presión política y de fuerza contra Estados independientes”, destacó la Cancillería rusa en un comunicado.
A su vez, el embajador de Venezuela, según el texto, informó de los esfuerzos de las autoridades de su país para mantener la estabilidad ante las crecientes amenazas externas.
El Ministerio de Exteriores ruso también indicó que las partes abordaron temas actuales de cooperación bilateral y esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.
