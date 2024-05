Whoopi Goldberg publica sus memorias

Compartir en

El libro de memorias de la célebre actriz Whoopi Goldberg, en el que recrea la relación familiar y además sus luchas pasadas contra la adicción a la droga tendrá su lanzamiento oficial hoy en Estados Unidos. El viaje a la fama Caryn Elaine Johnson (Nueva York, 13 de noviembre de 1955), más conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg, momentos felices y tristes conforman el libro que llegará a los lectores con el título de Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me.

La también comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora reveló cómo fueron sus primeros encuentros con las drogas en medio de las luces de Hollywood.

Dijo que la cocaína la llevó a situaciones desgarradoras de alucinaciones y paranoia, y cómo cuando se sintió que tocó fondo tomó la valiente decisión de acabar con sus demonios y emprender el camino a la sobriedad.

«Sabía que tendría que cambiar a mis amigos y rechazar invitaciones, pero podía hacerlo», escribió una Goldberg que confesó: «No quería morir».

Por eso su libro también es una lección acerca de la naturaleza de las adicciones, pero sobre todo de la resiliencia y la fuerza para salir adelante.

En sus memorias la actriz habla sobre esas dos personas que fueron las más importantes en su vida: su madre, Emma Johnson, y su hermano, Clyde, ambos fallecidos.

Recordada, entre otras, por su papel en The Color Purple (1985), Ghost (1991), Sister Act (1992), Sister Act 2 (1993), El rey león (1994), The Associate (1996) y Girl, Interrupted (1999), Goldberg es una de las pocas personas en el mundo que ha ganado los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento de Estados Unidos.

En su aval personal están los lauros que se conocen con el acrónimo EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony).

Según la crítica, la obra es un relato muy honesto en el que Goldberg, pese a los tragos amargos, celebra igualmente los triunfos y alegrías en su infancia hasta el triunfo en la industria del entretenimiento.

Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me promete ser una lectura cautivadora, a juicio de anticipos en medios locales.

