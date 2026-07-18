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El gobernador de la región rusa de Tambov, Evgueni Pervishov, informó hoy que siete personas murieron y 24 resultaron heridas después de que drones impactaran el centro logístico de Wildberries. “Este sábado el régimen neofascista ucraniano perpetró un atentado terrorista en Kotovsk. Siete empleados del turno de noche murieron cuando drones enemigos atacaron el centro logístico local de Wildberries, el gigante del comercio electrónico ruso. Según informes preliminares, 24 personas resultaron heridas», publicó Pervishov en su cuenta de la plataforma Max.

El gobernador añadió que ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y agentes de la ley llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Todos los heridos están recibiendo asistencia médica, aclaró Pervishov.

Entretanto, el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, comunicó que en la localidad de Elektrostal, un dron ucraniano golpeó contra otro almacén de Wildberries, ocasionando heridas a 24 personas.

Según Vorobiov, parte de los heridos se encuentra en estado grave, y precisó que los afectados están recibiendo la atención médica necesaria.

Asimismo, informó de otro ataque con drones ucranianos contra la ciudad de Noguinsk, también en la provincia de Moscú, que dejó dos personas heridas y provocó un incendio en una base petrolera.

Según el gobernador, los heridos reciben atención médica mientras los servicios de emergencia, la policía, los equipos sanitarios y representantes de las autoridades municipales trabajan en la zona afectada. Añadió que continúan las labores para evaluar los daños y hacer frente a las consecuencias del ataque.

En la base petrolera, indicó, siguen desplegados los bomberos, los equipos del Ministerio de Emergencias y otros servicios operativos. Vorobiov señaló además que, durante la noche, los sistemas de defensa antiaérea de la región derribaron un total de 48 drones.

El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, según el presidente, Vladimir Putin, para proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa, particularmente, terminales y refinerías petroleras, se han convertido desde entonces en una práctica habitual.

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