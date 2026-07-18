Mundial de Fútbol 2026: Francia e Inglaterra cierran heridas en Miami

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

Francia e Inglaterra dirimen hoy el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami, un duelo donde el orgullo intenta suturar la herida fresca de dos semifinales que aún laten.

En el Hard Rock Stadium, bajo un sol que no concede treguas ni consuelos, europeos de abolengo saltarán al césped con la urgencia de transformar la decepción en un último gesto de grandeza.

Francia llega con el eco amargo del 0-2 ante España, una caída que desnudó sus fisuras ofensivas pese al brillo persistente de Kylian Mbappé, todavía en pugna por la Bota de Oro como quien persigue una luz en medio del naufragio.

Inglaterra, por su parte, arrastra una derrota 1-2 frente a Argentina que dejó más preguntas que certezas sobre el libreto táctico de Thomas Tuchel, cuestionado en una territorio que no perdona los sueños inconclusos.

Será también una despedida cargada de simbolismo para Didier Deschamps, arquitecto de una era dorada en el banquillo francés, cuyos jugadores intentarán regalarle un último triunfo como quien cierra un libro con la dignidad intacta.

Aunque el tercer lugar suele vivir a la sombra de la final, este cruce reúne talento, historia y una rivalidad que convierte el consuelo en combate, con jóvenes deseosos de irrumpir y veteranos decididos a no marcharse en silencio.

El balón rodará a las 17:00, hora local, en la antesala del duelo por el título entre España y Argentina, mientras el bronce espera dueño en una tarde donde perder pesa, pero ganar todavía redime.

Visitas: 4