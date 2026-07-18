Ataques estadounidenses dañan puentes y túnel en sur de Irán

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

Las autoridades iraníes informaron hoy que recientes ataques estadounidenses alcanzaron dos puentes y un túnel en la sureña provincia de Hormozgan, lo cual obligó a cerrar varias vías y habilitar rutas alternativas.

La agencia oficial IRNA, citando a la Gobernación de Hormozgan, puntualizó que uno de los objetivos fue el puente Rudkhaneh Shour, situado en la carretera que comunica Bandar Abbas con Sirjan.

Como consecuencia de los bombardeos, esa infraestructura quedó cerrada al tránsito.

Los ataques también afectaron el puente ubicado en la intersección de Minab, que conduce hacia Rudan, y el túnel Shahid Mirzaei, en la carretera entre Bandar Abbas y Hajiabad.

Las autoridades instaron a los habitantes a evitar las vías afectadas y utilizar los desvíos habilitados.

Estados Unidos lanzó durante los últimos días sucesivas oleadas de ataques contra objetivos dentro de Irán, mientras Teherán respondió contra buques, instalaciones y bases que identifica como posiciones militares estadounidenses en varios países de la región.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento que contemplaba el cese de las operaciones militares y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin del acuerdo provisional tras los ataques contra tres buques en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos reanudó entonces sus bombardeos dentro de Irán, en medio de una escalada de represalias iraníes en la región.

Washington exige garantías para la libertad y seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán insiste en establecer un mecanismo para regular el tránsito de embarcaciones por esa estratégica vía marítima.

La escalada incrementó los temores de posibles interrupciones en las exportaciones regionales de petróleo y gas.

Visitas: 2