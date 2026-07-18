Copresidenta destaca la paz como fortaleza de Nicaragua

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La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que la paz constituye hoy la principal fortaleza del país y destacó la alegría, la tranquilidad y la seguridad que caracterizan a la nación centroamericana.

«La paz para nosotros es nuestra fortaleza y es nuestra fuerza y la verdad, la verdad de una Nicaragua bendecida, prosperada, victoriosa, nos hace cada vez más libres», expresó la mandataria la víspera en medios de prensa. Señaló que la tranquilidad y la paz que vive Nicaragua confirman, a su juicio, la importancia de la Revolución Popular Sandinista y la unidad de las familias en torno a valores como el amor, la solidaridad y la concordia.

«Como nos confirma esta Nicaragua contenta y en paz, lo glorioso de esta heroica revolución nuestra, como nos confirma esta Nicaragua tranquila, contenta, pacífica y segura, que el bien de todos nos une», expresó.

La copresidenta atribuyó esa alegría, en primer lugar, a Dios y al legado de los próceres, héroes y mártires de Nicaragua, y afirmó que el ambiente de paz ratifica que el país avanza hacia un futuro de bienestar.

«Esa alegría nos ratifica que vamos bien, que vamos adelante y que no hay maldad, no hay odio, no hay saña que pueda empañar esta alegría, esta certeza de futuro», manifestó.

Murillo sostuvo que Nicaragua debe mantenerse alejada de los sentimientos de odio y maldad y llamó a preservar la armonía y la convivencia entre las familias.

En ese sentido, afirmó que el bien representa el triunfo, mientras que los sentimientos negativos conducen a la derrota y generan sufrimiento.

«La maldad es derrota, el bien es triunfo», subrayó.

La copresidenta también expresó deseos de bendiciones para quienes, según dijo, promueven sentimientos de odio y maldad, y llamó a encontrar la armonía interior y la tranquilidad que, afirmó, merece todo ser humano.

«Que Dios limpie esos corazones para que vivan tranquilos, para que los efluvios de la armonía, la inspiración de la paz, lleguen a cada uno y muevan sus almas para bien», comentó.

La gobernante reafirmó el compromiso de Nicaragua con la paz y la concordia, y evocó a Cristo Jesús como Príncipe de la Paz y a Dios como fuente de armonía y esperanza para las familias.

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