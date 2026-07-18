Afectaciones al servicio eléctrico para hoy sábado

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En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación. La mayor afectación fue de 2126 MW a las 20:30 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2240 MW.

SITUACIÓN DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN TÉRMICA

Unidades en avería:

Unidades 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 3822 MW/hora, con una potencia máxima de 572 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Disponibilidad en horario pico: 990 MW

Demanda máxima prevista: 3200 MW

Déficit esperado: 2210 MW

Afectación pronosticada: 2240 MW

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