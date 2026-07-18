Firma Díaz-Canel libro de condolencias en honor al emir padre de Qatar, el Jeque Hamad Bin Kalifa Al Thani

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Como un apreciado amigo de Cuba, calificó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al emir padre de Qatar, el Jeque Hamad Bin Kalifa Al Thani, al rendirle honores este viernes en la sede diplomática del hermano país en La Habana, tras su fallecimiento a la edad de 74 años.

El Jefe de Estado cubano fue recibido por el embajador del Estado de Qatar, excelentísimo señor Tariq Al-Othman, con quien sostuvo un breve diálogo sobre los vínculos históricos entre las dos naciones y la presencia del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en territorio catarí.

El Presidente estuvo acompañado por los miembros del Buró Político, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

«Nosotros nunca vamos a renunciar a nuestro apoyo a Cuba», expresó el diplomático catarí durante su diálogo con el Presidente.

Minutos después, al firmar el Libro de Condolencias, el Primer Secretario del Comité Central del Partido, al referirse al emir padre de Qatar, el Jeque Hamad Bin Kalifa Al Thani, afirmó: «siempre recordaremos con cariño su entrañable amistad con el líder histórico de la Revolución cubana, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y su permanente consagración al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos y gobiernos de la República de Cuba y el Estado de Qatar».

Seguidamente añadió, «en nombre del Gobierno y pueblo cubanos, le extiendo a Su Alteza, el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a su familia, al Gobierno y pueblo catarí amigo, nuestras más sentidas condolencias».

El emir padre de Qatar, el Jeque Hamad Bin Kalifa, realizó varias visitas a La Habana, y en la primera de ellas, en septiembre del año 2000, fue condecorado con la Orden José Martí, máxima distinción que confiere el Estado cubano.

Fue promotor, además, de la colaboración en el ámbito de la salud, y con su presencia se inauguró el hospital cubano de Dukhan, en septiembre de 2012, símbolo de la hermandad entre ambos Estados y pueblos.

Tras su deceso, el Presidente de Cuba declaró duelo oficial.

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