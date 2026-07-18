Explotan dos petroleros al sur del estrecho de Ormuz, informa Irán

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Dos petroleros explotaron y se incendiaron cuando intentaban atravesar aguas minadas al sur del estrecho de Ormuz, informó hoy el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

En un comunicado, la institución militar precisó que las embarcaciones trataron de navegar por un paso minado y alertó a los marineros sobre los riesgos de ingresar en esas aguas.

La Guardia Revolucionaria afirmó que el estrecho de Ormuz está completamente cerrado y se volvió inseguro como consecuencia de las acciones militares de Estados Unidos.

“Ni una sola gota de petróleo o gas natural podrá exportarse a través del estrecho mientras continúen los ataques estadounidenses”, advirtió el comunicado.

Durante los últimos días, Estados Unidos lanzó sucesivas oleadas de bombardeos contra objetivos dentro de Irán, mientras Teherán respondió con ataques contra buques, instalaciones y bases que identifica como posiciones militares estadounidenses en varios países de la región.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento que contemplaba el cese de las operaciones militares y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin del acuerdo provisional tras los ataques contra tres buques en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos reanudó entonces sus bombardeos contra territorio iraní, mientras aumentaron las represalias de Teherán en la región.

Washington exige garantías para la libertad y seguridad de la navegación en el estrecho, mientras Irán insiste en establecer un mecanismo para regular el tránsito de embarcaciones por esa estratégica vía marítima.

La escalada incrementó los temores sobre posibles interrupciones en las exportaciones regionales de petróleo y gas.

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