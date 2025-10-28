Venezuela frustra 3 planes de la CIA para desestabilizar el país

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

Venezuela asegura haber desmantelado tres operaciones terroristas de la CIA destinadas a desestabilizar y derrocar al Ejecutivo del país.

“Ya le tenemos descubiertas y desmanteladas tres operaciones terroristas. ¿Quién dijo que había impuesto a la CIA realizar operaciones encubiertas para destruir a Venezuela? … lo dijeron ellos, la Casa Blanca”, así anunció este lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, durante el segmento “Zona Digital” de su programa Con Maduro+, la desarticulación de tres operaciones terroristas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Según el mandatario, los planes tenían como propósito desestabilizar y derrocar al Gobierno bolivariano.

En este sentido, Maduro explicó que los operativos frustrados contemplaban tres acciones concretas: un ataque en Plaza Venezuela, una agresión contra la antigua embajada estadounidense y un plan de autoataque contra embarcaciones militares estadounidenses cerca de Trinidad y Tobago. Asimismo, indicó que las autoridades lograron detectar estas operaciones gracias a labores conjuntas de inteligencia y seguridad del Estado.

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, respaldó el anuncio y detalló que fueron detenidas tres personas en posesión de “manuales de ejecución” supuestamente pertenecientes a la CIA.

Cabello manifestó que los implicados intentaron ocultar su participación, aunque las investigaciones permitieron su identificación. Además, informó sobre la incautación de teléfonos celulares con información relevante para el caso. “Esos teléfonos hablan. Lo que hemos hallado es oro puro: la CIA vinculada a sectores que odian a Venezuela”, aseguró.

Las autoridades venezolanas mantienen abiertas las investigaciones para determinar los nexos internacionales de los detenidos, en lo que el Gobierno calificó como una violación de la soberanía nacional.

Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha atacado pequeñas embarcaciones en el Caribe cerca de Venezuela, alegando sospechas de narcotráfico. Caracas denuncia estas acciones como “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que buscan “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

Los ataques estadounidenses se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, está aumentando las tensiones con el Gobierno venezolano y ha reforzado la presencia militar estadounidense en el Caribe, que incluye el despliegue de destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6500 soldados.