Comienza la presión en Brasil por la amnistía a Bolsonaro

Principal fuerza de apoyo a Bolsonaro, el PL decidió reactivar su estrategia para aprobar el proyecto de ley que podría eximirlo de una eventual condena penal.

Según dirigentes del PL, el tema será presentado oficialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, en la próxima reunión de líderes, prevista para este martes.

La ofensiva emergió después que el Supremo Tribunal Federal (STF) publicara el fallo sobre el intento de golpe de Estado, perpetrado el 8 de enero de 2023.

A partir de ese veredicto, la defensa de Bolsonaro tuvo hasta este lunes para presentar recursos. Los abogados confían en que el STF analice rápidamente las solicitudes de aclaración.

El equipo jurídico del expresidente utilizó seis veces el voto disidente del juez Luiz Fux, del Supremo, para respaldar el pedido de revisión de la sentencia.

Si se agotan las apelaciones, el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, podría ordenar el cumplimiento inmediato de la sentencia, lo cual abriría el camino para el encarcelamiento definitivo de Bolsonaro.

El exmandatario ultraderechista se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto, pero sus aliados temen que en noviembre la corte superior determine su ingreso en cárcel en régimen cerrado.

«Alexandre (de Moraes) se apresuró a publicar la sentencia. Habíamos acordado con el Centrão (tendencia de centro) esperar, pero ya no hay tiempo. Presentaremos la agenda de amnistía a Hugo la próxima semana», afirmó el líder del PL en Río de Janeiro, diputado Sóstenes Cavalcante.

Anunció que la bancada pedirá incluir el tema en la primera semana de noviembre. Recordó que el 17 de septiembre la Cámara baja aprobó el Proyecto de Ley de Amnistía con carácter de urgencia.

El PL busca reinstaurar la propuesta original, que preveía un indulto total a los condenados por el complot violento.

De todos modos, la inclusión del proyecto en la agenda legislativa sigue siendo incierta. Motta advirtió que solo permitirá avanzar la propuesta si el Senado se compromete a tratarla simultáneamente.

Hasta ahora, no hay señales de apoyo por parte del timonel del Senado, Davi Alcolumbre.

Impulsada con renovada fuerza, la estrategia del PL, refleja la urgencia del bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro) por blindar a su líder frente a una posible condena que podría marcar un antes y un después en la historia política reciente de Brasil.