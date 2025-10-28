Extremadamente peligroso huracán Melissa a punto de hacer tierra en Jamaica

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 57 segundos

A las 11.00 a.m. el ojo del Huracán Melissa se localizó cerca de la latitud 17.9 Norte, longitud 77.9 Oeste. Melissa se está moviendo hacia el norte-noreste cerca de 9 mph (15 km/h). Se espera un giro hacia el noreste con un aumento en la velocidad de avance más tarde hoy, seguido de un movimiento más rápido hacia el noreste el miércoles y jueves.

En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Melissa toque tierra en Jamaica durante las próximas dos horas, se mueva a través del sureste de Cuba a primera hora del miércoles por la mañana, y se mueva a través del sureste o centro de las Bahamas más tarde el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 185 mph (295 km/h) con ráfagas más altas. Melissa es un huracán de categoría 5 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson. Se prevé poco cambio en la fuerza antes de que Melissa haga tierra en Jamaica. Se espera que Melissa alcance Jamaica y sureste de Cuba como un huracán mayor extremadamente peligroso, y todavía será un huracán fuerte cuando se mueva a través de las Bahamas, en el sureste.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 30 millas (45 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 195 millas (315 km).

La presión central mínima estimada es de 892 mb (26.34 pulgadas) basada en datos de aviones de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea Cazahuracán.

Tomado del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés)

Imagen de radar de Pilón en Granma. Capta el ojo de Melissa muy cerca de Jamaica.

