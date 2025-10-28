martes, octubre 28, 2025
Cono de probabilidad del Huracán Melissa. / Foto: Centro Nacional de Huracanes (NHC)
La presión de Melissa casi no tiene precedentes

5 de Septiembre 0 comentarios
Melissa registró una presión en su centro de 892 mb a las 10 a.m., hora de Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). La presión es otro dato, además de la velocidad del viento, que los meteorólogos utilizan para determinar la fuerza de una tormenta: a menor presión, mayor intensidad.

La caída de presión de Melissa la coloca en una situación excepcional. Solo dos huracanes del Atlántico han tenido una presión menor. Los vientos sostenidos de 297 km/h de Melissa también la sitúan como el segundo huracán más fuerte en la historia del Atlántico, en términos de velocidad del viento.

  • Wilma, 2005, 882 mb
  • Gilbert, 1988, 888 mb
  • Melissa, 2025, 892 mb
  • Milton, 2024, 895 mb
  • Rita, 2005, 895 mb

Tomado del Centro Nacional de Huracanes (NHC)

