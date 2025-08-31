Venezuela arremete contra Noruega por su “intervencionismo ilegal”

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

Venezuela rechaza el intento de Noruega de justificar una narrativa injerencista, alineada con la agresión militar de EE.UU. y basada en falsos argumentos.

A través de un mensaje publicado el sábado en su cuenta de Telegram, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó que su país rechaza de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega, que, en contra de la opinión de su propio pueblo, se suma a la amenaza contra la soberanía venezolana.

El canciller denunció “el intervencionismo ilegal e inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa”, y calificó de “cobardes” los argumentos con los que, según él, Noruega intenta justificar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Asimismo, Gil calificó la postura del gobierno noruego como un “intervencionismo ilegal e inmoral” y subrayó que su declaración “se suma a la amenaza contra nuestra soberanía, prestándose de manera vulgar y extravagante a atacar la democracia venezolana con argumentos forzados y manipulados, asumiéndose como jueces en la arena internacional”.

Ese mismo día, Noruega publicó un comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el que instó al Gobierno venezolano a “cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas”.

El mensaje del canciller Gil responde directamente a ese comunicado, que se suma a las denuncias que, según Venezuela, son infundadas sobre supuestas desapariciones forzadas en el país.