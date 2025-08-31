El primer encuentro de Putin en la cumbre de la OCS fue con un líder de una república exsoviética

Compartir en

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en el marco de la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que arrancó este domingo en la ciudad china de Tianjin. Se trata del primer encuentro bilateral que mantiene el mandatario ruso en el evento.

En el arranque de la reunión, Putin afirmó que se alegra de “tener la oportunidad de conversar” con Pashinián en el marco de la cumbre. “Hace tiempo que no nos veíamos, se acumularon muchas cuestiones de todo tipo, tanto bilaterales como regionales e internacionales”, expresó el presidente ruso, que se mostró confiado en que la cita resulte “útil y sustancial”.

El presidente ruso llegó esta jornada al gigante asiático en una visita de trabajo “sin precedentes”, según la ha calificado la parte rusa. Durante su estancia de cuatro días mantendrá varias reuniones bilaterales con líderes y jefes de Gobierno extranjeros y asistirá como invitado especial al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín.

