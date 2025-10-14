Venezuela activa Zonas de Defensa Integral en el oriente ante amenaza militar de EE.UU.

Compartir en

Las ZODI que se pusieron en marcha son las correspondientes a los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro

Venezuela activó a partir del primer minuto de este martes tres Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en el oriente del país para resguardar los mares nacionales del Atlántico venezolano y de toda la fachada Caribe Atlántica, ante las recientes amenazas militares estadounidenses.

Estas se unen a las que ya se han implementado en ocho estados: La Guaira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Falcón, en las cuales se cumplieron 27 tareas integrales.

A las cero cero horas del martes 14 de octubre, se activará la ZODI Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. Ya tienen la orden, está dada”, dio a conocer el mandatario Nicolás Maduro durante la edición número 94 de su programa semanal Con Maduro+.

El jefe de Estado agregó que “estamos activando tres ZODI para la defensa integral de nuestros mares del Atlántico venezolano y además la fachada Caribe Atlántica”.

“Así seguiremos cada día hasta que completemos por estado, por ZODI, todo lo que son las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno para que Venezuela (…) esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía con independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría”, mencionó.

El presidente Maduro detalló, respecto a las amenazas militares de la Administración de Donald Trump, que “nos han puesto ocho barcos destructores, mil 200 misiles, un submarino nuclear (…) todos los días suman nuevos números, eran cuatro mil soldados, ahora tienen diez mil y así sumarán y sumarán”.

El mandatario adelantó que durante esta semana se dará continuidad a las acciones defensivas de otras ZODI en el país.

En un comunicado, la Presidencia venezolana recordó que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a principios de mes, sostuvo que dentro de las 27 acciones territoriales o tareas, se contempla garantizar estratégicamente las actividades cotidianas del país a través del control interno.

Explicó que esto incluye la protección de instalaciones estratégicas, como petroleras, petroquímicas, estaciones de servicios, gasoductos, llenaderos de combustibles y estaciones de servicios, entre otros.

