Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 22 segundos

Pese a la tensión comercial con Washington, China apela a los amplios intereses comunes y mantiene abierta la puerta de la negociación

China está dispuesta a luchar “hasta el final” en la guerra comercial con Estados Unidos, pero deja la puerta abierta a las negociaciones, declaró este martes un portavoz del Ministerio de Comercio. Pekín exige a Washington que corrija sus “prácticas erróneas” en relación con las medidas restrictivas contra China, incluida la amenaza de imponer aranceles del 100 %, y reafirma su disposición a defender con firmeza los intereses nacionales.

“En cuanto a las guerras arancelarias y comerciales, la posición de China sigue siendo coherente: si Estados Unidos decide luchar, China lo llevará hasta el final; si Estados Unidos decide negociar, la puerta de China seguirá abierta“, afirmó el portavoz.

“Quiero señalar que Estados Unidos no puede buscar el diálogo y, al mismo tiempo, amenazar e intimidar con nuevas medidas restrictivas. Esa no es la forma correcta de relacionarse con China”

En este sentido, recalcó la legitimidad de las restricciones de China a la exportación de metales de tierras raras y agregó que, antes de la implementación de estas medidas, China lo había notificado a Estados Unidos a través del mecanismo bilateral de diálogo sobre el control de las exportaciones. “En contraste, han invocado durante mucho tiempo de manera excesiva la seguridad nacional, han abusado de los controles de exportación y han adoptado prácticas discriminatorias contra China”, sostuvo.

Al mismo tiempo, puso de relieve que, a pesar de la tensión, ambas partes comparten amplios intereses comunes y un vasto campo de cooperación, y mantienen el contacto a través de los canales comerciales existentes. “Las cuatro rondas de consultas económicas y comerciales celebradas hasta la fecha han demostrado plenamente que, sobre la base del respeto mutuo y la consulta en pie de igualdad, China y Estados Unidos pueden encontrar soluciones a los problemas”, dijo.

“China insta a Estados Unidos a que rectifique sin demora sus prácticas erróneas, demuestre sinceridad en las negociaciones y trabaje de manera concertada para alcanzar consensos con China”, enfatizó.

Ante el anuncio de un arancel adicional del 100 % sobre cualquier tarifa por parte de EE.UU., China declaró que “no desea pero tampoco teme” una guerra comercial.

sobre cualquier tarifa por parte de EE.UU., China declaró que una guerra comercial. Como contramedida, China endureció los controles a la exportación de tierras raras y magnetos, materiales críticos para la tecnología y defensa estadounidenses. Además, impondrá a partir de esta jornada una tarifa portuaria especial a buques vinculados a EE.UU., replicando una medida similar de Washington.

Visitas: 2