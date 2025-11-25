Unión Eléctrica pronostica déficit de 1800 MW para el pico nocturno de este martes

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1731 MW a las 18:10 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2779 MWh, con 509 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1520 MW y la demanda 2350 MW con 980 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 600 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 95 centrales de generación distribuida con 817 MW, 5 motores del emplazamiento de MOA con 70 MW y 69 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 956 MW.

Se prevé en el horario pico una disponibilidad de 1520 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1730 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1800 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

