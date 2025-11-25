Fidel vive

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 54 segundos

Fidel no ha muerto, / la gloria está repetida en él/ como dos sorbos de miel/ en los labios de la historia, / su brillante trayectoria/ cumple un nuevo itinerario/ y cual rayo refractario/ nos llega en este noviembre/ para que siempre se siembre/ en el pueblo su ideario.

Hoy viene lleno de altruismo/ y sus dotes de alpinista/ para que cada jurista/ multiplique su optimismo, / hay que tratar con realismo/ la presente situación/ y nos deja una lección/ ante tan duros dilemas/ para enfrentar los problemas/ que afectan a la nación.

Aprovechamos la rima/ en el preciso momento/ y no caerá un monumento/ con mil estrellas encima,/ el pueblo a esa fe se arrima/ y toma un nuevo pincel/ y junto con Díaz-Canel/ luchar con más dignidad/ y por la continuidad/ de nuestro líder Fidel.

La muerte es una mentira/ Fidel nos habla y se escucha/ continúa estando en la lucha/ y en él el pueblo se inspira, / en mi décima guajira/ les dejo mi verso fiel, / por esa confianza en él/ digo con seguridad/ si existe la eternidad/ tú eres eterno, Fidel.

Si no está físicamente/ no quiere decir que ha muerto, hoy tu pueblo está en lo cierto cuando te lleva en su mente, / el hombre del siglo veinte, / veintiuno y veintidós/ hoy sigue vigente en pos / de labrar el porvenir/ entonces no hay que decir/ que se lo ha llevado Dios.

Por ser él mismo, ser él, / por seguir al pueblo guiando / se han ido multiplicando/ las décimas a Fidel/ se retoma lo más fiel / del hombre-su propia historia- /y en el mar de la memoria/ va en ese Granma seguro/ navegando hacia un futuro / de Socialismo y Victoria.

Visitas: 11