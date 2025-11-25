martes, noviembre 25, 2025
Cruce de culturas hispanoamericanas en Festival de Cine en Cuba

Prensa Latina
El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana vuelve a sus andanzas y presenta paulatinamente sus propuestas cuando solo falta hoy un conteo regresivo del 10 al uno.

La producción de 2025 entre República Dominicana y España “Bajo el mismo sol”, dirigida por Ulises Porra también forma parte del concurso de Largometrajes de ficción del Festival de La Habana.

Corrían los primeros años del siglo XIX (1819) y un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano luchan por encontrar su lugar y su humanidad en el tenso cruce de culturas del Caribe colonial.

A la par que esto sucedía, los protagonistas se embarcan en la ambiciosa empresa de establecer una fábrica de seda en pleno corazón de la isla La Española.

El 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana tendrá lugar del 4 al 14 de diciembre y este año los países concursantes se aventuraron con atractivas propuestas que el público cubano espera con ansias mientras corre el conteo regresivo.

Prensa Latina

