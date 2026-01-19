Unión Eléctrica estima afectación de 1905 MW para la máxima demanda de hoy En este artículo: Apagón, Cuba, Economía,

Compartir en

Durante la jornada de este domingo se registró una afectación del servicio eléctrico durante las 24 horas. El déficit de capacidad de generación alcanzó su punto máximo a las 18:10 horas, con 1943 MW no suministrados, una situación superior a lo pronosticado.

Esta diferencia se debió a la salida de servicio de la unidad 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel y a una demanda real que superó las previsiones.

En contraste, la contribución de las fuentes renovables fue significativa. La producción de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos ascendió a 2097 MWh en la jornada, alcanzando una potencia máxima entregada de 473 MW durante el horario del mediodía.

El estado actual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), a las 06:00 horas de hoy, reporta una disponibilidad de 1360 MW frente a una demanda de 2150 MW, lo que representa un déficit de 750 MW. Para el horario del mediodía se estima que la afectación podría alcanzar los 1100 MW.

Entre las principales incidencias que explican esta situación se encuentran averías en varias unidades termoeléctricas: las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo. Simultáneamente, se ejecutan trabajos de mantenimiento en la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

La generación térmica enfrenta limitaciones adicionales, con 600 MW fuera de servicio por esta causa. Los problemas por falta de combustible también inciden considerablemente: 101 centrales de generación distribuida, con 927 MW de capacidad, se encuentran afectadas; a ellos se suman 30 MW de la Patana de Melones y 156 MW indisponibles por falta de lubricante, totalizando 1113 MW afectados por esta causa específica.

Para el horario pico de la tarde-noche se espera la incorporación de los motores de la Patana de Melones, con una contribución estimada de 45 MW. Con este refuerzo, el pronóstico indica una disponibilidad de 1405 MW para atender una demanda máxima prevista de 3280 MW, lo que generaría un déficit de 1875 MW. Por tanto, de mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de aproximadamente 1905 MW durante ese período de máxima exigencia.

