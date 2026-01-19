lunes, enero 19, 2026
Gobierno de Venezuela desmiente supuestas conversaciones secretas entre Diosdado Cabello y EE.UU.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela desmintió “categóricamente” este domingo versiones de prensa y en redes sociales que reportan “supuestas conversaciones secretas conspirativas” entre EE.UU. y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, previas a la agresión militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

“Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas, que busca la división del alto mando político del país y pretende socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello”, publicó en X el perfil oficial de Miraflores al Momento.

 

 

Igualmente, el Ejecutivo venezolano desmintió categóricamente otra fake news malintencionada sobre una presunta condecoración a agentes de inteligencia extranjeros.

La presidenta (E) Delcy Rodríguez, quien desde su juramentación ha ratificado que el Gobierno sigue la línea de acción que dejó el presidente constitucional Nicolás Maduro, ha llamado a la unidad nacional y afirmado que “la gran victoria del enemigo sería dividirnos, pero no lo van a lograr”.

 

 

“Venezuela vive un ‘momento de resistencia’ que exige paciencia, prudencia estratégica y objetivos claros. Entre ellos, destacó tres prioridades: preservar la paz de la Repúblicarescatar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, diputada Cilia Flores, y garantizar que la Revolución Bolivariana mantenga el poder político para defender al pueblo”, dijo en una intervención a inicios de semana.

