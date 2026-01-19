39 muertos y más de 150 heridos tras choque de trenes en Adamuz (+Video)

Compartir en

Al menos 39 personas han muerto tras el accidente en Córdoba de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). El siniestro, además, ha dejado 152 heridos. De ellos, 48 permanecen ingresadas en diferentes hospitales, 12 de los cuales, entre ellas un menor, están en la UCI.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas de este domingo, cuando los tres últimos vagones de un tren de larga distancia Iryo 6189 que salió de Málaga e iba hacia Madrid (Puerta de Atocha), en el que iban unas 300 personas, descarrilaron en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz invadiendo la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de larga distancia Alvia 2384 que salió de Madrid y se dirigía a Huelva, que también descarriló.

Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, justo en el momento en que han descarrilado los vagones del tren Iryo pasaba por la vía contraria el Alvia. Las causas del descarrilamiento de los vagones se desconocen por el momento, según el ministro, que ha añadido que el tren Iryo es “prácticamente nuevo” y que la vía donde ha ocurrido el accidente, una recta, había sido renovada en mayo. “Es un accidente muy difícil de explicar”, ha añadido.

El ministro ha señalado que la peor parte se la han llevado los dos primeros vagones del Alvia –había 37 en el primero y 16 en el segundo-, mientras que iban unos 200 en todo el convoy. Según Antonio Sanz, consejero de Sanidad de Andalucía, varios de los vagones han llegado a caer por un talud de cuatro metros de altura. El maquinista del tren Alvia es uno de los fallecidos.

Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba cinco UVI móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y cuatro DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares. También el batallón de Intervención en Emergencias II de la UME, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), se ha desplazado esta noche con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento.

Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga permanecen abiertas toda la noche

Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga han permanecido abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.

Los heridos leves están siendo trasladados al polideportivo de Adamuz, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Hasta esos puntos de acceso han estado llegando a lo largo de la noche varias decenas de familiares de viajeros pidiendo información. También han acudido vecinos del pueblo para ofrecer mantas y agua para los heridos y el resto de viajeros que iban en los trenes.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva quedará suspendida “al menos durante todo el lunes 19 de enero”, según ha informado Adif.

