Unicef alerta: Cada día, dos niños mueren en Gaza a pesar de la tregua

Unicef señala que los niños gazatíes siguen siendo objetivo israelí, pese al alto el fuego y precisa que, a diario, dos menores son asesinados por el régimen.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), Ricardo Pires, ha anunciado este viernes que, desde la entrada en vigor de la tregua, al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con la guerra que Israel perpetra en Gaza. “Desde el inicio del alto el fuego, en promedio mueren 2 niños cada día”, ha precisado.

Al respecto, Pires ha denunciado que decenas de niños también han resultado heridos durante el mismo período en el enclave palestino.

En esta línea, el funcionario de Unicef ha arremetido contra la indiferencia de la comunidad internacional por normalizar el sufrimiento de estos niños, que “no tienen un lugar seguro” para crecer.

“Si la ayuda y el apoyo esenciales llegaran más rápidamente, podríamos hacer mucho más. Cientos de miles de niños viven en tiendas de campaña y se enfrentan a las duras condiciones del invierno”, ha añadido.

Israel desató su guerra genocida contra Gaza el 7 de octubre de 2023, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) llevara a cabo la histórica operación Tormenta de Al-Aqsa contra el régimen ocupante en represalia por sus atrocidades intensificadas contra el pueblo palestino.

El régimen de Israel aceptó un acuerdo de alto el fuego en Gaza después de dos años, tras no lograr sus objetivos declarados de eliminar a HAMAS y liberar a todos los cautivos por la fuerza, a pesar de matar a 69 546 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herir a otros 170 833.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo que ha establecido que Israel “tiene la obligación” de permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y que debe dejar de “usar el hambre” como “método de guerra”.