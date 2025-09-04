UNE pronostica una afectación de 1 730 MW para el horario pico nocturno

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 1 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este jueves. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 714 MW a las 20:20 horas.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 815 MW y la demanda 2 825 MW, con 1 040 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1 080 MW.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1 812 MWh con 350 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Entre las principales incidencias se reportan averías en la Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

En el horario de la mañana saldrá de servicio para mantenimiento por 36 horas la unidad 3 de la CTE Cienfuegos.

Entre las limitaciones térmicas: 432 MW fuera de servicio; por falta de combustible están 43 centrales de generación distribuida con 272 MW, mientras que se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 418 MW. Para un total de 690 MW indisponibles por estas causas.

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque) y la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1 890 MW y una demanda máxima de 3 550 MW, para un déficit de 1 660 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 730 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)