Testimonio de José Carlos Mora, combatiente del 5 de Septiembre en Cienfuegos

José Carlos Mora Fond solo tenía 17 años de edad cuando participó en la sublevación de marinos y civiles ocurrida en la ciudad cubana de Cienfuegos el 5 de Septiembre de 1957 contra el dictador Fulgencio Batista. La Perla del Sur fue libre por casi 24 horas.

Hoy, a los 85 años de edad rememora la gesta heroica. Al conmemorarse el aniversario 68 viene a su mente que pertenecía a una célula y entonces se presentó en el distrito Naval de Cayo Loco sobre las 6:00 a.m. y solo pudo alcanzar un revolver 32.

Recuerda que el Comandante Julio Camacho Aguilera no lo quería aceptar porque era muy joven. Un jeep salió para el Parque José Martí, y en un descuido se montó.

Al llegar a la Jefatura de Policía alcanzó un arma americana M-1 utilizada en aquel tiempo. Lo pusieron como enlace y anduvo todas las posiciones, con las respuestas necesarias.

¿Qué le impresionó?

“La hermandad que hubo, la Unidad, afirma, porque allí había marinos, que le quedaban solo unos 20 tiros y a ninguno los vi protestar, lo que iban a utilizar tirando hacia el ejército, protegiéndonos a nosotros”.

Resguardaron la retirada a los civiles y lo más novedoso fue la Unidad y la suma de todo el pueblo.

“Esa ayuda que nos prestaron después, revela, que gracias a ellos estamos vivos los que quedamos. Los que estamos vivos se lo debemos al pueblo de Cienfuegos”.

