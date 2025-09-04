jueves, septiembre 4, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Más de 4 mil 400 tabacos sueltos y con anillas incautados en el aeropuerto de La Habana. /Foto: @vicejefeagr/ X
Más de 4 mil 400 tabacos sueltos y con anillas incautados en el aeropuerto de La Habana. /Foto: @vicejefeagr/ X
Nacional Noticias 

Aduana incautó más de 4 400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

Cubadebate 0 comentarios , , , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

La Aduana General de la República detectó más de 4 mil 400 unidades de tabacos sueltos y con anillas que se intentaban exportar de Cuba sin previa declaración ante las autoridades del aeropuerto de La Habana.

El vicejefe primero de la Aduana General de la República, William Pérez González, informó que este hecho delictivo fue denunciado inmediatamente ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A través de la red social X, el funcionario afirmó que el contrabando de este rubro reporta grandes ganancias.

El control, la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades es una de las misiones principales de las autoridades de la Aduana General de la República de Cuba.

El contrabando de tabacos cubanos reporta grandes ganancias. /Foto: @vicejefeagr/ X
El contrabando de tabacos cubanos reporta grandes ganancias. /Foto: @vicejefeagr/ X

Visitas: 4

Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *