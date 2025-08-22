Un tributo al valor y compromiso de las mujeres cienfuegueras

Compartir en

En un encuentro cargado de emoción y profundo reconocimiento, el Tribunal Provincial de Cienfuegos se convirtió en el escenario de un conmovedor intercambio para celebrar los 65 años de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización que ha sido pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

La jornada estuvo marcada por la presencia inspiradora de Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en el territorio, cuya voz resonó con fuerza al felicitar calurosamente al colectivo del tribunal por la entrega, la perseverancia y la excelencia con que desempeñan su labor. “Cada una de ustedes es ejemplo de dignidad y compromiso con el proyecto socialista que defendemos, y su trabajo diario es una luz que guía el camino hacia una justicia plena y humana”, expresó con profundo respeto.

El momento más emotivo del encuentro fue el homenaje a cinco compañeras cuya trayectoria y dedicación han puesto en alto el nombre del sector jurídico en Cienfuegos durante este período. Sus esfuerzos son reflejo del compromiso de tantas mujeres que, enfrentando retos y superándolos, han sabido elevar el respeto, la equidad y el amor a la justicia en cada tarea cumplida.

Palabras cargadas de sentimiento estremecieron el recinto, reconociendo la noble labor de estas mujeres que, desde sus roles en el ámbito legal, engrandecen un país que implementa con orgullo un Código de las Familias avanzado y un marco jurídico sólido que protege y ampara a las mujeres dignas de esta Revolución. Este código no solo es ley, sino un símbolo del respeto y la protección de los derechos de las mujeres en un proyecto social que las reconoce como protagonistas, expresó Mairobys Sarduy Alejo, presidenta del tribunal provincial en la Perla del Sur.

El momento reafirmó el compromiso inquebrantable de la FMC y del Tribunal Provincial con la promoción constante de la igualdad de género y la justicia social, honrando el legado de generaciones de mujeres valientes que han hecho posible estos logros. En cada mirada, en cada aplauso, se sintió la fuerza de un colectivo decidido a continuar construyendo un futuro donde la justicia y la equidad sean verdaderamente inseparables.

Ana Ivis Gómez Hernández subrayó: “Este aniversario nos invita a renovar nuestro compromiso con la justicia social y con la defensa incansable de los derechos de todas las mujeres, porque solo así continuaremos construyendo un país cada vez más justo y humano”.

Con este intercambio, Cienfuegos ratifica su orgullo por la FMC y su convicción de que cada mujer, con su esfuerzo y dedicación, es una heroína anónima que sostiene y engrandece la patria socialista que tantas han defendido con valor y amor.

