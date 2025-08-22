viernes, agosto 22, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Díaz-Canel fue testigo del proceso de recuperación y reparación de embarcaciones, principal objetivo de Astilleros Centro. / Fotos: del autor.
Noticias Principales Sociedad 

Presidente cubano atestigua nuevas inversiones en Empresa Militar Industrial Astilleros Centro

Julio Marcial Martínez Hidalgo 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

Como parte de su recorrido por el municipio de Cienfuegos, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó hasta la Empresa Militar Industrial Astilleros Centro, donde fue testigo del proceso de recuperación y reparación de embarcaciones, principal objetivo de la entidad.

También supo de las acciones que emprenden con el fin de diversificar sus líneas de trabajo. El mandatario cubano chequeó la fábrica de productos de higiene y limpieza ubicada en la instalación, la cual ofertará sus producciones a la región central, según dio a conocer Gustavo Castellón González, director general de la empresa.

La fábrica de productos de higiene y limpieza busca diversificar las producciones de Astilleros Centro.

Además, próxima a concluir su inversión se encuentra una planta de oxígeno de tecnología china. Esta es capaz de producir oxígeno industrial, necesario en las reparaciones navales de Astilleros Centros, y también utilizado por la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, entre otras entidades del territorio. Asimismo, la planta cuenta con la capacidad de generar oxígeno medicinal para el sector de la Salud.

Visitas: 45

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *