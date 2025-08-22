Presidente cubano atestigua nuevas inversiones en Empresa Militar Industrial Astilleros Centro

Compartir en

Como parte de su recorrido por el municipio de Cienfuegos, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó hasta la Empresa Militar Industrial Astilleros Centro, donde fue testigo del proceso de recuperación y reparación de embarcaciones, principal objetivo de la entidad.

También supo de las acciones que emprenden con el fin de diversificar sus líneas de trabajo. El mandatario cubano chequeó la fábrica de productos de higiene y limpieza ubicada en la instalación, la cual ofertará sus producciones a la región central, según dio a conocer Gustavo Castellón González, director general de la empresa.

Además, próxima a concluir su inversión se encuentra una planta de oxígeno de tecnología china. Esta es capaz de producir oxígeno industrial, necesario en las reparaciones navales de Astilleros Centros, y también utilizado por la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, entre otras entidades del territorio. Asimismo, la planta cuenta con la capacidad de generar oxígeno medicinal para el sector de la Salud.

