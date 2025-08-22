Díaz-Canel constata apuesta de Cienfuegos por la ciencia y la innovación

Compartir en

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recorrió este viernes sitios de interés económico y social en Cienfuegos.

Acompañado de las máximas autoridades del territorio, el Jefe de Estado comenzó su agenda de trabajo por la Finca Punta Las Cuevas, de carácter diversificado y que funciona además como Unidad Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cienfuegos (UCf).

Adscrito a la Cooperativa de Créditos y Servicios Dionisio San Román, el lugar constituye ejemplo de implementación de la ciencia y la innovación, el extensionismo agrario, la agroecología, el desarrollo de proyectos y el vínculo con la universidad.

Sobre este último aspecto, Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la UCf, le habló en profundidad. Además, Díaz-Canel tuvo la oportunidad de conversar con estudiantes y profesores de su Facultad de Ciencias Agrarias.

En su recorrido por la finca, el mandatario cubano constató su funcionamiento, se interesó por las potencialidades que presenta y ganó en conocimiento sobre los productos orgánicos que emplean para maximizar los rendimientos agrícolas, entre los cuales figuran la lejía de cenizas y la fitohormona.

