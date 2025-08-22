viernes, agosto 22, 2025
Foto: Delvis Toledo De la Cruz
Foto: Delvis Toledo De la Cruz
Recorre Díaz-Canel Termoeléctrica de Cienfuegos

Delvis Toledo De la Cruz
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, continúa su visita por la Termoeléctrica de Cienfuegos, un enclave vital para la economía y el desarrollo del país donde se acometen importantes labores de mantenimiento.
El director de la entidad, Osvaldo González Rodríguez, actualizó el estado de las intervenciones en áreas muy puntuales de la factoría, para la futura puesta en marcha de los bloques afectados.

Aseguró que no son pocos los obstáculos que hoy enfrentan, en parte por el recio bloqueo económico financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba y a países que poseen la tecnología idónea para solucionar varios de los problemas que presenta la Termoeléctrica cienfueguera.

González Rodríguez también reafirmó al presidente la confianza que tiene en el colectivo laboral de la empresa, y sus notables capacidades para la innovación en tiempos que lo requieren.

Foto: Delvis Toledo De la Cruz
Foto: Delvis Toledo De la Cruz

Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

