Un golpe a Cuba es un golpe a América Latina, afirma Lautaro Carmona

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El dirigente comunista chileno Lautaro Carmona afirmó que el mundo vive hoy la situación más dramática desde la Segunda Guerra Mundial, con violaciones al derecho internacional e intentos de estrangular a pueblos enteros, como Palestina y Cuba.

Carmona abordó la situación global en un acto con motivo del 41 aniversario del asesinato a manos de la dictadura de los militantes José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, en un crimen que pasó a la historia como el “Caso Degollados”.

“Sin temor a equívoco, podemos sostener hoy con fuerza que el mundo, la Humanidad, los pueblos sin excepción, viven una situación dramática”, dijo.

Recordó que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre el ingreso en una era del caos.

El presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh) denunció las violaciones de los códigos establecidos para el diálogo y la solución de controversias bilaterales y multilaterales, así como el genocidio en curso en Gaza y Cuba y las agresiones contra Irán y otros países del Oriente Medio.

Carmona llamó a multiplicar las iniciativas políticas, de masas, culturales, de solidaridad activa y material con el pueblo que se atrevió a levantar su alternativa de dignidad a 90 millas de Estados Unidos.

“Frente a la operación creciente del imperio yanqui para desestabilizar e invadir Cuba los comunistas chilenos tenemos históricamente posición tomada: un golpe a Cuba es un golpe a los pueblos de América Latina y el Caribe”, afirmó.

Recientemente una delegación del PCCh y las Juventudes Comunistas participó en el Convoy Nuestra América, el cual llevó ayuda al país caribeño para enfrentar el bloqueo de Estados Unidos, recrudecido tras la decisión de Donald Trump de cortar el suministro de combustibles a la isla.

La presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, encabezó la delegación que también estuvo integrada por los diputados Boris Barrera, Daniela Serrano y Luis Cuello, el senador Daniel Núñez, así como miembros de las organizaciones de solidaridad.

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