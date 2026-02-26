Trump pide deportar a representantes musulmanas de EEUU

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

Trump desató polémica, pidiendo expulsar de EE. UU. a dos congresistas musulmanas, quienes denunciaron la matanza de estadounidenses por el servicio de inmigración.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insultó el miércoles en su plataforma Truth Social a las representantes demócratas y musulmanas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes tildó de “LUNÁTICOS” y “trastornados mentales” después de que éstas protestaron durante su discurso del martes en el Congreso sobre el Estado de la Unión.

“Cuando ves a Ilhan Omar y Rashida Tlaib, con su bajo coeficiente intelectual, gritando sin control anoche en el elegante Discurso del Estado de la Unión, un evento tan importante y hermoso, tenían los ojos saltones e inyectados en sangre de locos, LUNÁTICOS, trastornados mentales y enfermos que, francamente, parecen estar internados”, escribió el republicano en su cuenta.

Acusó a ambas congresistas de ser “corruptas” y dijo que ellas son “malos” para Estados Unidos, por lo que pidió “devolverlas de donde vinieron lo antes posible”. “Solo pueden dañar a los Estados Unidos; no pueden hacer nada para ayudarlo”, expuso.

Sus polémicos comentarios se produjeron después de que Omar, congresista de Minnesota nacida en Somalia, gritó varias veces durante la alocución de Trump, reprendiéndolo por la muerte de estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración. “Eres tú quien mató a los estadounidenses; tú deberías avergonzarte”, exclamó la musulmana dirigiéndose al republicano. La misma postura mantuvo Tlaib, de origen palestina, ante el discurso del magnate.

Critican “retórica xenófoba” de Trump dirigida a representantes musulmanas

Las insultantes palabras de Trump desataron duras críticas en EE.UU. Uno de los primeros en reaccionar fue el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien afirmó que se trata de la “retórica xenófoba” de Trump dirigida a dos miembros de la Cámara Baja.

“Lamentablemente, no es sorprendente, pero es vergonzoso. Es antipresidencial, antipatriótico y antiestadounidense, pero así es Donald Trump”, añadió Jeffries.

Por su parte, la Sra. Tlaib declaró en X que los comentarios de Trump demostraban que “se está desmoronando”.

Desde el grupo de defensa musulmana Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) también reprocharon los comentarios de Trump, calificándolos de “racistas”.

“Es racista e intolerante decir que dos legisladores estadounidenses musulmanes deberían ser enviados al país donde nacieron o de donde provienen sus antepasados, basándose en sus críticas al asesinato de estadounidenses por parte del ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU.]”, declaró el subdirector nacional de CAIR, Edward Ahmed Mitchell.

El discurso de Trump, en el que exponía los objetivos alcanzados después de un año de gobierno, se pronunció en medio de polémicas, tensiones y boicot de los demócratas. Algunos diputados prefirieron, como señal de desinterés, dormir durante el discurso, algunos protestaron directamente contra sus declaraciones y llamaron al presidente “mentiroso”, y otros ni siquiera se levantaron de sus asientos, como señal de falta de respeto.