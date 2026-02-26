China rechaza uso de fuerza contra Irán ante retórica bélica de EEUU

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

China ha reiterado su fuerte oposición al uso o la amenaza del uso de la fuerza contra Irán en medio de la creciente retórica bélica de EE. UU. ontra el país persa.

Durante su regular rueda de prensa en Pekín, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, ha señalado este jueves que su país sigue de cerca la evolución de la situación en Irán y se opone al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Al ser consultado sobre la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, la diplomática ha señalado que China siempre ha abogado por la resolución de los problemas por medios políticos y diplomáticos.

Mao ha llamado a ambas partes a ejercer la moderación y comprometerse con la diplomacia. “China espera que todas las partes valoren la paz, ejerzan la moderación y resuelvan las diferencias mediante el diálogo”, ha afirmado, manifestando la disposición de Pekín a “seguir desempeñando su papel como un país importante y responsable en este sentido”.

Asimismo, ha destacado que Pekín y Teherán gozan de una amistad tradicional de larga data, al tiempo que ha enfatizado que su país apoya al gobierno y al pueblo iraníes en la salvaguardia de su estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses.

Sus declaraciones se producen justo en un momento en que Irán y EE.UU. llevan a cabo una tercera ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, en Ginebra (Suiza). Esto pese a la incesante retórica bélica del presidente, Donald Trump, contra Teherán y el refuerzo militar de EE. UU. en la zona.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, quien lidera nuevamente el equipo iraní, se entrevistó el miércoles por la noche con su homólogo de Omán, Badr al-Busaidi. Enfatizó que el éxito de las conversaciones depende de la seriedad de Washington y de su capacidad para evitar adoptar posturas o comportamientos contradictorios.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, quien acompaña la delegación iraní, ha dicho hoy a la prensa que Irán ha acudido “a Ginebra con plena preparación y total determinación para salvaguardar y materializar los intereses nacionales del país”, entre ellos el derecho del país al enriquecer uranio y el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra.

La delegación iraní ha presentado una propuesta que eliminaría todos los pretextos de Washington sobre el programa nuclear pacífico de Irán, según ha informado este jueves la agencia oficial iraní de noticias IRNA, agregando que, si la Casa Blanca la rechaza, esto reforzaría las sospechas en Teherán de que Washington no se toma en serio la diplomacia y de que su postura diplomática es un mero “juego”.

Las partes sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, Araqchi confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

Teherán ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.