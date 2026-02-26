Compartir en

Los parlamentarios rusos aprobaron un llamamiento a los parlamentos del Reino Unido, Francia y Alemania, así como a la Eurocámara y la ONU, tras informes de la Inteligencia rusa sobre planes de Londres y París de entregar componentes nucleares a Kiev.

Además, instan a adoptar medidas extraordinarias para evitar ese escenario. En este sentido, piden a los parlamentos de Francia, Reino Unido y Alemania iniciar de inmediato en sus países la investigación parlamentaria correspondiente, cuyos resultados deberían hacerse públicos.

Los diputados calificaron la iniciativa como una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear y advirtieron que estos planes “deben ser revelados y neutralizados para eliminar la amenaza a la paz y a la supervivencia de la humanidad”.

Previamente, la Inteligencia rusa destapó que Londres y París estudian entregar a Kiev una bomba atómica o, al menos, una bomba ‘sucia’. Como la opción más probable se tantea la transferencia en secreto de una ojiva nuclear TN75 del misil balístico M51.1.

