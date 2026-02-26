“Irán acude a diálogos con EEUU con plena seriedad y preparación”

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 30 segundos

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha afirmado este jueves que Irán ha acudido a las negociaciones con total seriedad y preparación.

Baqae ha destacado que la delegación iraní en la tercera ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán en Ginebra, se presentó con total seriedad y preparación.

“Nuestra delegación, como en ocasiones anteriores, ha acudido con plena preparación y hemos demostrado nuestra seriedad a lo largo de todo este proceso”, ha añadido.

En otra parte de sus declaraciones, al aseverar que “actualmente, expertos competentes en el ámbito del levantamiento de sanciones, asuntos económicos, así como en cuestiones nucleares y jurídicas, nos acompañan”, el vocero iraní ha puesto de manifiesto que “Estamos preparados para continuar estas conversaciones durante el tiempo que sea necesario”

Grossi participa en las negociaciones de jueves

Ha destacado que, de alguna manera, la tercera ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos comenzó con la reunión celebrada la noche del miércoles entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, y su homólogo omaní, Badr bin Hamad al-Busaidi.

El diplomátuico irnaí ha reiterado que “los puntos de vista y las consideraciones de nuestro país fueron transmitidos de forma detallada a la parte omaní y, según nuestra información, hoy han comenzado las conversaciones entre la parte omaní y la estadounidense”.

Ha confirmado que hoy nos reuniremos en uno de los lugares pertenecientes a Omán y las conversaciones continuarán.

El portavoz de la Cnacillería iraní ha añadido que es probable que Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), se sume a estas conversaciones, como ocurrió en la ronda anterior.

Declaraciones contradictorias de EE.UU

Tras destacar las declaraciones contradictorias de funcionarios estadounidenses, Baqai ha señalado que parte de nuestra labor consiste en monitorear los puntos de vista y declaraciones planteadas por las autoridades de Estados Unidos.

Asimismo, ha indicado que estas contradicciones han sido parte del proceso al que nos hemos enfrentado durante el último año.

Según el vocero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha hecho declaraciones que, de ser realmente sus posturas, deberían presentarse en la mesa de negociaciones.

El funcionario persa ha remarcado que expresar estos temas en los medios de comunicación y de manera pública genera la sospecha de que existe alguna discrepancia entre las autoridades estadounidenses competentes respecto a su posición negociadora.

“Estas contradicciones no contribuyen al avance de este proceso diplomático y aumentan las dudas sobre sus intenciones”, ha puntualizado.

En respuesta a una pregunta sobre el encuentro de Araqchi con el canciller de Omán y las propuestas que Irán presentó a la parte omaní, ha recalcado que, “como se ha dicho en numerosas ocasiones, el tema de la negociación se centra en cuestiones nucleares”.

“Nuestra postura es clara. Tanto en el ámbito del levantamiento de sanciones como en lo relativo a los derechos e intereses nucleares de Irán y al uso pacífico de la energía nuclear, hemos expuesto nuestras posiciones de manera muy clara a la parte omaní, principalmente bajo estos dos grandes temas. Naturalmente, los detalles del debate deben tratarse hoy en las conversaciones que sostendrán ambas delegaciones”, ha concluido.

Las negociaciones continuarán este jueves en Ginebra con la participación de las delegaciones de Irán y EE. UU., y, como se sabe, se centran exclusivamente en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones unilaterales impuestas al país persa.

Las partes sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, Araqchi confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

Esto, mientras desde Washington continúan enviándose mensajes contradictorios: el refuerzo militar en las aguas de la zona, la imposición de nueva tanda de sanciones a Teherán en víspera de las negociaciones, y una supuesta “apuesta por la diplomacia”.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.