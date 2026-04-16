Trump abre un cisma con sus bases cristianas

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La guerra de Irán ha provocado una nueva e inesperada brecha entre sus bases. Después del divorcio con algunos gurús del movimiento MAGA, como el expresentador de la Fox News Tucker Carlson, por romper la promesa del “America First”, ahora Donald Trump ha hecho enfadar al sector cristiano católico.

El lunes, casi en el mismo lapso de tiempo, el republicano cargaba otra vez más contra el papa León XIV y publicaba una imagen creada con IA donde aparecía vestido como si fuera Jesús. Una combinación demasiado pesada incluso para sus seguidores.

Desconcierto y sentimiento de sacrilegio. La imagen hecha con IA corrió como la pólvora y fue la gota que colmó el vaso para muchos activistas conservadores cristianos, que se mostraron incómodos con el presidente. Brilyn Hollyhand, seguidor de Trump y expresidente del Consejo Asesor Juvenil del Comité Republicano, calificó la foto de “blasfemia flagrante”. “La fe no es un accesorio. No necesitas presentarte como un salvador cuando tu trayectoria debería hablar por sí sola”, decía Hollyhand en un vídeo publicado en X.

Del mismo modo, John Yep, director ejecutivo de Catholics for Catholics, se mostraba consternado. “Estamos un poco fuera de nosotros”, decía al Wall Street Journal el representante de esta organización cristiana que ha celebrado eventos religiosos en la mansión del mandatario en Mar-a-Lago y que tiene vínculos estrechos con el Gobierno de Trump.

Según Yep, el sentimiento colectivo “era de tristeza, porque realmente estábamos confundidos por este presidente después de que los católicos le dieran un apoyo tan contundente, y sin embargo está tratando nuestra fe con tanto irrespeto en este momento”. Yep también contactó privadamente con miembros del Gobierno para expresar su “tristeza”.

La marabunta de críticas y decepción entre otro sector clave de su movimiento provocó algo poco común en Trump: eliminó el post con la imagen. El presidente estadounidense, que es reacio a la disculpa y mucho menos a retractarse, borró la foto. Y aunque no se disculpó, intentó salir del enredo con excusas. “No era una representación [de mí como Jesús]”, afirmó el magnate durante una comparecencia en la Casa Blanca ese mismo lunes. “Sí que la publiqué, pero pensé que era yo como médico. Y tenía que ver con la Cruz Roja, como voluntario de la Cruz Roja, una organización que apoyamos; solo los medios de comunicación falsos inventarían una historia así”.

En la imagen, Trump sale vestido con los mismos ropajes blancos y rojos que se usan para representar a Jesús mientras cura a un enfermo frente a una bandera estadounidense. Su figura está rodeada de personas que lo miran con admiración y una de ellas tiene las manos en posición de rezo mientras lo mira. Es difícil pensar que esa sea la imagen con la que se representaría a un voluntario de Cruz Roja.

(Tomado de Público)

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