Titular de ONU defiende derecho de Palestina a la autodeterminación

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, defendió hoy el derecho de Palestina a la autodeterminación y la paz, y demandó el fin de la ocupación y los ataques israelíes.

Durante una reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Guterres reiteró la importancia de la solución de dos Estados para ese conflicto y denunció los crímenes perpetrados contra civiles inocentes en Gaza y Cisjordania.

Desde octubre, más de 500 palestinos fueron asesinados. Insto a implementar el acuerdo de alto el fuego en su totalidad, ejercer la máxima moderación y cumplir con las normas internacionales y las resoluciones de la ONU, señaló.

También pidió que la ayuda humanitaria pueda llegar a gran escala y sin trabas a la población civil por diferentes rutas, incluido el cruce de Rafah.

El titular de la ONU denunció los obstáculos impuestos por Israel al trabajo de organizaciones no gubernamentales, lo cual «contradice los principios humanitarios, socava el frágil progreso registrado y agrava el sufrimiento».

Por otra parte, criticó la incesante expansión de los asentamientos ilegales, las demoliciones, los desalojos y desplazamientos forzados en Cisjordania, de los cuales fueron víctimas más de 37 mil personas en 2025.

Guterres acusó a Israel de atentar contra la integridad territorial y asestar un duro golpe a la viabilidad de una solución de dos Estados.

Estas acciones no solo son desestabilizadoras, sino también ilegales, aseveró y condenó los ataques de Israel a las instalaciones de agencias de la ONU, así como las amenazas a su personal.

Israel tiene la obligación, en virtud del Artículo 105 de la Carta de la ONU, de garantizar el pleno respeto de los privilegios e inmunidades otorgados al organismo multilateral, incluidas sus agencias, órganos y funcionarios, en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, señaló.

La ocupación debe terminar. Los derechos inalienables del pueblo palestino deben hacerse efectivos. Las leyes internacionales deben respetarse y debe garantizarse la rendición de cuentas. Hay que allanar el camino hacia una paz justa y duradera, añadió.

Asimismo, afirmó que Palestina debe ser plenamente independiente, democrática y soberana.

