Estudiantes de Medicina en Cienfuegos repudian hostilidad imperial

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 54 segundos

En la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos se realizó un acto que reafirma la posición de rechazo de los estudiantes y docentes del centro, ante la hostilidad creciente del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba.

Ahora, y en lo adelante, la Universidad será una trinchera antiimperialista que levantará las voces de toda su comunidad para rechazar las declaraciones prepotentes del mandatario de la potencia del norte, que en la práctica son chantaje, amenaza y coacción directa para evitar la entrada de combustible al país.

Anisley Cazañas Hernández, Licenciada y Máster del Departamento de Tecnologías de la Salud, expresó que, al coaccionar a terceros países, el gobierno de los Estados Unidos no busca simplemente sancionar, sino interrumpir el metabolismo de la nación.

En palabras de Vismary Valdés Vales, Licenciada y Máster del Departamento de Tecnologías de la Salud, consideró que donde el bloqueo repercute es en la familia, los niños, los enfermos y los trabajadores que salen cada día a cumplir su deber.

Somos un pueblo pequeño, pero con un corazón enorme, porque aquí nadie se rinde. Cuba vive, trabaja y vence”, sentenció.

El bloqueo económico, comercial y financiero define la política de los Estados Unidos Cuba. Los efectos de esta guerra no afectan solo la economía, sino también la sociedad y los sueños de progreso de millones de cubanos. En los últimos años, la política de la administración norteamericana ha sido recrudecida.

Visitas: 0