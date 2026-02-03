Cuba denuncia en la ONU nueva escalada agresiva de Estados Unidos (+Cobertura)

Compartir en

Cuba denunció hoy en la sede de las Naciones Unidas en esta capital, la más reciente y grave escalada de la política hostil del Gobierno de los Estados Unidos, calificándola de brutal acto de agresión.

Karlen Regaiferos, Segundo Secretario de la Misión de Cuba, tuvo a su cargo la exposición durante la 63 sesión de la Subcomisisón Científica Técnica de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, informaron fuentes diplomáticas.

En su intervención, el diplomático cubano vinculó la nueva agresión (una Orden Ejecutiva que amenaza con un bloqueo total a las importaciones de combustible) con el histórico bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

“Estas medidas, junto con la inclusión de Cuba en la lista unilateral estadounidense de «Estados Patrocinadores del Terrorismo», constituyen el principal obstáculo que impide la plena participación de la isla en la cooperación internacional espacial”, afirmó.

Como parte del debate general, Cuba reafirmó su compromiso histórico con la defensa del espacio ultraterrestre como un ámbito exclusivo para la paz, la colaboración internacional y el desarrollo sostenible, en beneficio de toda la humanidad.

