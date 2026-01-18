Simposio Internacional de Ciudades acontecerá en Camagüey

Compartir en

Expertos de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de Cuba, junto con diversas instituciones especializadas, se encuentran en plena preparación del Simposio Internacional de Ciudades, que acontecerá los días 1 y 2 de febrero, en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, de Camagüey.

En su edición 17, el evento tiene como título «Desafíos en el manejo y gestión de ciudades», y promete ser un espacio integral para el análisis, así como el debate sobre el desarrollo de áreas urbanas históricas.

De acuerdo con PL, el simposio, auspiciado por la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey y la Asamblea Municipal del Poder Popular, se centrará en el valor del paisaje urbano histórico y su potencial para impulsar el desarrollo sostenible de las zonas patrimoniales.

Ernesto Guzmán, especialista principal del Plan Maestro de la Oficina del Historiador, destacó la importancia de este tema en un contexto donde las ciudades enfrentan desafíos significativos relacionados con su gestión y conservación.

Entre los temas a tratar se incluirán herramientas de gestión urbana patrimonial, la integración de nueva arquitectura en entornos históricos y la adaptabilidad climática frente a los cambios ambientales.

Además, el programa del simposio contará con ponencias de expertos internacionales, clases magistrales y la participación activa de especialistas de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de Cuba.

Este año, el simposio también celebrará su vigésimo aniversario, al tiempo que rendirá homenaje a las doctoras Lourdes Gómez y Gina Rey, figuras emblemáticas del ámbito de la preservación y gestión patrimonial en Cuba, cuyas contribuciones han sido fundamentales en esta área.

La cita en Camagüey no solo busca fortalecer el conocimiento y la práctica en la gestión de ciudades históricas, sino también promover un diálogo enriquecedor entre profesionales de distintos países, en función de las necesidades contemporáneas y futuras de la urbanidad patrimonial.

